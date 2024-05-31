Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Habiskan Rp4,8 Triliun, Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:20 WIB
Habiskan Rp4,8 Triliun, Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan
Presiden jokowi resmikan jalan tol (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, Riau diresmikan hari ini Jumat (31/5/2024). Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan tol tersebut dibangun sepanjang 24,7 kilometer (km) dengan menghabiskan biaya Rp 4,8 triliun

"Alhamdulillah hari ini jalan tol Pekanbaru-Padang seksi Bangkinang-Pangkalan tahap 1 yaitu Bangkinang Koto Kampar telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak 2019 sampai 2024. Menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun telah selesai dan bisa digunakan," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan tol tersebut diharapkan menjadi awalan pembangunan dari tol Trans-Sumatra yang diharapkan nanti setiap tahunnya akan saling menyambung dari Pekanbaru hingga Padang.

"Ini adalah sirip dari tol trans-sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekanbaru sampai ke kota Padang," kata Jokowi.

Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Pembangunan tersebut memperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 kilometer (km).

"Inpres jalan daerah di provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran Rp369 miliar juga selesai," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement