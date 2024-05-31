Habiskan Rp4,8 Triliun, Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan

JAKARTA - Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bangkinang-Pangkalan seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, Riau diresmikan hari ini Jumat (31/5/2024). Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan tol tersebut dibangun sepanjang 24,7 kilometer (km) dengan menghabiskan biaya Rp 4,8 triliun

"Alhamdulillah hari ini jalan tol Pekanbaru-Padang seksi Bangkinang-Pangkalan tahap 1 yaitu Bangkinang Koto Kampar telah selesai dengan panjang 24,7 km yang kita bangun sejak 2019 sampai 2024. Menghabiskan anggaran Rp4,8 triliun telah selesai dan bisa digunakan," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan tol tersebut diharapkan menjadi awalan pembangunan dari tol Trans-Sumatra yang diharapkan nanti setiap tahunnya akan saling menyambung dari Pekanbaru hingga Padang.

"Ini adalah sirip dari tol trans-sumatera yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung-sambung dan nanti akan sampai ke Pekanbaru sampai ke kota Padang," kata Jokowi.

Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Riau. Pembangunan tersebut memperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 kilometer (km).

"Inpres jalan daerah di provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 km dan menghabiskan anggaran Rp369 miliar juga selesai," kata Jokowi.