HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kenalkan Langsung Tommy Djiwandono, Calon Menkeu Pilihan Prabowo?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |14:24 WIB
Sri Mulyani Kenalkan Langsung Tommy Djiwandono, Calon Menkeu Pilihan Prabowo?
Sri Mulyani kenalkan Tommy Djiwandono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkenalkan Thomas Djiwandono kepada publik, sebagai Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Keuangan.

Bendahara Umum Gerindra yang kerap disapa Tommy Djiwandono itu disebut akan ‘in charge’. Tommy akan bertugas untuk bidang ekonomi keuangan dalam Tim Gugus pemerintahan berikutnya.

“Tadi telah disampaikan pak Muzani dan pak Dasco bahwa pak Tommy Djiwandono yang akan in charge yang akan bertugas untuk di bidang ekonomi keuangan sehingga selama ini sudah banyak komunikasi kemudian hari ini diformalkan,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Adapun Sri Mulyani dan Tommy diketahui sudah dua bulan menjalin komunikasi dan koordinasi tentang tata kelola fiskal dan siklus APBN.

Sri Mulyani pun mempunyai sebutan khusus ke Thomas, yakni Mas Tommy. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sendiri terdiri dari Sufmi Dasco Ahmad sebagai ketua, serta Ahmad Muzani selaku wakil ketua tim.

Di tim Thomas Djiwandono bidang keuangan, anggotanya terdiri dari Budi Djiwandono, Sugiono, serta Prasetyo Hadi. Semuanya berasal dari Partai Gerindra.

Halaman:
1 2
