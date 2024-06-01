Singgung Freeport dan Blok Rokan, Jokowi: Kekayaan Negara Sepenuhnya untuk Kemakmuran Rakyat

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah, katanya, juga harus aktif mengambil kembali aset-aset strategis bangsa.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya ssbagai inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

"Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat kita juga harus aktif mengambil kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat.

"Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila," kata Jokowi dalam amanatnya.

Jokowi mengatakan bahwa Blok Rokan menjadi salah satu blok migas paling produktif di Indonesia, dan pemerintah berhasil mengambil saham mayoritas keduanya.

"Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih kemudian kita ambil alih blok Rokan ini di Dumai yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun," kata Jokowi.