Jokowi Perbaiki 10 Ruas Jalan, Habiskan Anggaran Rp396 Miliar

PEKANBARU - Presiden Joko Widodo mengucurkan anggaran perbaikan sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Riau. Total anggaran yang sudah dihabiskan mencapai Rp396 miiar.

BACA JUGA: Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Freeport hingga Akhir 2024

Hal itu diakataan kepala negara usai meresmikan Tol Trans Sumatera Pekanbaru-Padang sirip Bangkinang XIII Koto Kampar, kemarin. Perbaikan jalan ini masuk dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) yang mencakup pembangunan dan perbaikan 10 ruas jalan dengan total panjang 63 KM.

"Berkaitan dengan jalan daerah, inpres jalan daerah di Provinsi Riau telah dibangun dan diperbaiki 10 ruas jalan sepanjang 63 KM dengan anggaran Rp396 miiar," kata Presiden Jokowi, Sabtu (1/6/2024).

Untuk itu, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur hingga wali kota dan bupati untuk bisa memanfaatkan jalan untuk kepentingan masyarakat dalam memajukan perekonomian daerah.