Cara Menjawab Pertanyaan HRD Apa Kelemahanmu?

JAKARTA - Tahap interview merupakan salah satu tahap seleksi yang biasanya akan ditemui saat melamar pekerjaan atau organisasi.

Kemungkinan, pada tahap interview dilontarkan berbagai pertanyaan agar para interviewer dapat menilai para pelamar secara langsung dan cara perusahaan melihat kesiapan dari para pelamar dalam bekerja.

BACA JUGA: 4 Tips Interview Kerja saat Berhadapan dengan HRD

Salah satu pertanyaan yang sering ditemui dalam tahap interview adalah pertanyaan mengenai kelemahan yang dimiliki pelamar.

Melansir Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (1/6/2024), berikut tips menjawab pertanyaan HRD “Apa Kelemahanmu?”:

• Kenali Posisi Yang Dilamar

Para pelamar harus mengenali terlebih dahulu posisi yang dilamar seperti, keahlian dan keterampilan apa saja yang diperlukan pada pekerjaan posisi tersebut. Sehingga, para pelamar dapat menghindari menjawab kelemahan yang berkaitan dengan keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan pada pekerjaan posisi tersebut.

Misalnya, ketika melamar pada pekerjaan posisi Public Relation yang membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk berbicara didepan umum. Para pelamar dapat menghindari jawaban yang berkaitan dengan hal tersebut.