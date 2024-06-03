Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Cara ACC Pinjol Data Busuk Langsung Cair

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |22:09 WIB
Begini Cara ACC Pinjol Data Busuk Langsung Cair
Begini Cara ACC Pinjol Data Busuk Langsung Cair. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara ACC pinjol data busuk langsung cair. Pinjaman online (penjil) merupakan alternatif yang mudah untuk mendapatkan uang secara cepat dalam keadaan mendesak.

Pinjaman online kini marak digunakan sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk pinjol ilegal.

Cara ACC pinjol data busuk sebaiknya jangan sampai Anda gunakan, ya. Platform tersebut tidak resmi terdaftar OJK dan dapat merugikan pengguna dan data pribadi.

Dikutip dari berbagai sumber begini cara ACC pinjol data busuk langsung cair.

Begini Cara ACC Pinjol Data Busuk Langsung Cair merupakan sebuah julukan bagi pinjol ilegal yang melayani nasabah dengan skor kredit buruk. Jadi, masih bisa mendapatkan pinjaman meskipun pernah gagal bayar sebelumnya.

Money Me

Salah satu pinjol data busuk yang perlu Anda waspadai selanjutnya yaitu Money Me. Platform ini menawarkan pinjaman dengan pencairan sampai Rp2 juta hanya menggunakan KTP.

Kredit Q

Kredit Q merupakan pinjaman yang tidak menyertakan agunan sebagai syarat pengajuan pinjaman. Pinjaman satu ini menyediakan program simpan pinjam yang dapat diakses hanya melalui aplikasi.

Selain itu, pengguna dapat mengajukan pinjaman hanya menggunakan ponsel. Perlu diperhatikan, platform ini tidak lagi menerima layanan pinjaman uang tanpa alasan yang jelas.

Aku Rupiah

Aku Rupiah merupakan aplikasi pinjol yang memungkinkan untuk melakukan pencairan dengan cepat. Selain itu, aplikasi ini menyediakan pinjaman hanya melalui aplikasi.

Perlu diketahui, Aku Rupiah saat ini tidak lagi beroperasi dan tidak menerima layanan pinjaman uang. Tak hanya itu, aplikasi ini sudah dihapus dari Play Store.

