HOME FINANCE

Rayakan 1st Anniversary, Menara Danareksa Gelar Fun Run dan Konser Musik

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |14:52 WIB
Rayakan 1st Anniversary, Menara Danareksa Gelar Fun Run dan Konser Musik
Rayakan 1st Anniversary Menara Danareksa gelar Fun Run dan hadirkan konser musik D`MASIV (Foto: Dok Menara Danareksa)
A
A
A

JAKARTA-Kehadiran Menara Danareksa menjadi warna baru di kawasan Medan Merdeka Selatan selama 1 tahun terakhir ini. Berada di jantung Ibu Kota. Gedung mewah setinggi 22 lantai ini menjadi pilihan menarik untuk berkantor ataupun melakukan berbagai aktivitas bisnis.

Berlokasi di kawasan premium Medan Merdeka Selatan menjadikan Menara Danareksa unggul secara lokasi. Dari total 22 lantai, Menara Danareksa menyediakan 17 lantai untuk peruntukan ruang kantor. Sementara lantai Ground dan Upper Ground dirancang untuk retail area seperti Bank Mandiri, Bank BSI ATM Center, Family Mart, Lawson, Liberica, Aroem Manis serta beragam pilihan food and beverage yang menarik di Food Court yang diberi nama Central Eatery.

Berlokasi di kawasan premium Medan Merdeka Selatan menjadikan Menara Danareksa unggul secara lokasi. Dari total 22 lantai, Menara Danareksa menyediakan 17 lantai untuk peruntukan ruang kantor. Sementara lantai Ground dan Upper Ground dirancang untuk retail area seperti Bank Mandiri, Bank BSI ATM Center, Family Mart, Lawson, Liberica, Aroem Manis serta beragam pilihan food and beverage yang menarik di Food Court yang diberi nama Central Eatery.

Sebagai ucapan syukur atas pertambahan umur yang pertama di tahun ini, tepatnya 26 Mei 2023 lalu Menara Danareksa secara resmi dibuka oleh Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.

Menara Danareksa mempersembahkan rangkaian acara yang bertajuk "Fun Run 2024 – Menara Danareksa 1st Anniversary” yang dimulai dari kegiatan Fun Run 5K, peresmian fasilitas EV Charging dan konser musik di titik finish Fun Run 5K yang dimeriahkan oleh Band D’Masiv”. Event "Fun Run 2024 – Menara Danareksa 1st Anniversary” ini adalah event konser musik kedua yang dilaksanakan oleh Menara Danareksa.

Telusuri berita finance lainnya
