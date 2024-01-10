Advertisement
HOME FINANCE

Menara Danareksa, Kemegahan Commercial Tower di Jantung Kota Jakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:21 WIB
Menara Danareksa, Kemegahan Commercial Tower di Jantung Kota Jakarta
Lobby Menara Danareksa (Foto: Menara Danareksa)
JAKARTA - Senyum ramah dan sapaan hangat petugas keamanan di depan pintu masuk mengiringi langkah pengunjung menuju lobby Menara Danareksa. Semerbak aroma lemongrass langsung menyambut setiap pengunjungnya dan memberikan rasa rileks saat menapaki lobby yang megah.

Arsitektur yang elegan serta warna interior kecokelatan berpadu dengan krem dan emas memberikan kesan natural dan tetap berkelas. General Manager Menara Danareksa Rika Rachmawati Rasyid menyampaikan, desain interior dalam gedung lebih menegaskan kesan mewah namun tetap memberi kesan sambutan hangat bagi setiap pengunjungnya.

Di pojok kanan saat memasuki lobby, sebuah piano besar berdenting untuk menghidupkan suasana agar setiap pengunjung yang datang merasa seperti memasuki lobby hotel bintang lima.

Sementara itu, eksterior gedung tampil sangat megah dan memiliki filosofi AKHLAK sesuai tagline BUMN. Rika mengungkapkan, gedung menampilkan warna putih yang berarti suci. Lalu, ada aksen lekukan dan di atasnya sedikit torehan. Hal tersebut mengakurasi lembaran Kitab Suci yang sedang dibuka.

“Itulah yang menjadi filosofinya. Melambangkan upaya mencapai AKHLAK yang agung bagi manusia yang ada di dalamnya,” tuturnya.

 

Ruang Kantor Full Furnish di Menara Danareksa. (Foto: dok Menara Danareksa)

