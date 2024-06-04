Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Perayaan 17 Agustus Jadi Penyebab Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN?

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |08:08 WIB
Perayaan 17 Agustus Jadi Penyebab Bambang Susantono Mundur dari Kepala Otorita IKN?
Penyebab Bambang Susantono Mundur sebagai Kepala Otorita IKN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA — Istana angkat bicara mengenai alasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya

"Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Namun, Pratikno menegaskan bahwa mundurnya Bambang dan Dhony dari jabatannya tidak ada sangkut pautnya dengan persiapan upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus di IKN

"Oh enggak, enggak. 17an (Agustus) sudah kita rancang jadi kira kira nanti karena kita nanti kan sebelumnya pindah, ada 17-an acara dimulai sana, ada juga upacara di sini juga," kata Pratikno.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.

"Ini terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu bapak presiden menerima surat pengunduran dari pak Dhony selaku wakil kepala Otorita IKN," kata Pratikno.

"Kemudian beberapa waktu berikutnya pak presiden juga menerima surat pengunduran diri dari bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN," sambungnya.

Pratikno membeberkan bahwa keputusan presiden mengenai pemberhentian Bambang dan Dhony secara hormat telah diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada hari ini.

Halaman:
1 2
