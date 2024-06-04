Wapres Tak Tahu Alasan Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur

Wapres Tak Tahu Alasan Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur. (Foto: Okezone.com/Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengaku tidak mengetahui alasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.

“Pertama saya tidak tahu ya, alasannya kenapa itu pak Pratik (Mensesneg Pratikno) nggak menjelaskan, saya juga tidak tahu,” ungkap Wapres di sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

Wapres menilai pengunduran diri maupun penggantian di dalam kepemimpinan merupakan hal biasa dalam proses pembangunan, termasuk di IKN.

Dia pun memastikan belum ada pembicaraan mengenai pengganti Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

“Tapi, bahwa ada biasa itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita pembangunan itu, kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti. Nah, dan belum ada pembicaraan untuk kemudian nanti akan diganti siapa,” ujar Wapres.