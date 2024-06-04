Siap-Siap, Rumah dan Mobil Bisa Diubah Jadi Aset Digital

Rumah dan Mobil Bisa Diubah Jadi Aset Digital (Foto: Freepik)

JAKARTA - Token Real World Assets (RWA) berpotensi mendominasi industri kripto di masa mendatang dengan nilai pasar diproyeksi mencapai USD16 triliun pada 2030.

“Token RWA membuka peluang investasi baru yang sebelumnya tidak terjangkau oleh banyak orang. Dengan tokenisasi aset dunia nyata, kita dapat melihat likuiditas yang lebih tinggi dan manajemen aset yang lebih efisien,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, token RWA memungkinkan aset fisik, seperti rumah, mobil, perhiasan, logam mulia, dan saham, untuk diubah menjadi aset digital yang bisa diperdagangkan di blockchain.

Dia menuturkan bahwa token tersebut dibuat melalui proses tokenisasi menggunakan smart contract pada blockchain dan dapat ditransaksikan layaknya aset berbasis blockchain lainnya.

“Proses ini mirip dengan konsep saham yang dibuat dalam bentuk digital dan diperjualbelikan di bursa, tetapi dengan token RWA, perdagangan dilakukan di jaringan blockchain,” ucap Oscar.

Dia mengatakan bahwa token RWA dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Misalnya, sertifikat tanah yang ditokenisasi dapat digadaikan untuk pinjaman.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa aset kripto tersebut juga dapat memberikan pendapatan pasif kepada pemilik, seperti halnya saham yang menghasilkan dividen.

Oscar menyatakan bahwa token RWA memiliki potensi besar untuk menjadi gainer terbesar di bull market mendatang karena banyaknya uang dari aset dunia nyata yang akan mengalir ke pasar kripto.

Tidak seperti bitcoin yang fluktuasi harganya berdasarkan mekanisme supply dan demand, dia mengatakan bahwa fluktuasi harga token RWA mengikuti basis aset fisik maupun skema bagi hasilnya.