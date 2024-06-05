Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Perbandingan Gaji Kieran McKenna Pelatih Ipswich Town vs Shin Tae-yong Pelatih Timnas Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:11 WIB
Adu Perbandingan Gaji Kieran McKenna Pelatih Ipswich Town vs Shin Tae-yong Pelatih Timnas Indonesia
Ilustrasi gaji Kiera Mckenna ( Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu perbandingan gaji Kieran McKenna pelatih Ipswich Town vS Shin Tae-yong pelatih Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kemampuan untuk melatih tim sepakbola.

Apalagi, nama Kieran McKenna masuk dalam radar incaran Chelsea, Manchester United, dan Brighton & Hove Albion.

Terlebih dia juga memiliki pemain asal Indonesia Elkan Baggot merupakan klub Ipswich Town. Sehingga, namanya dibahas warganet dan dibandingkan oleh Shin Tae-yong. Termasuk penghasilan keduanya. Lantas berapa gajinya?

Berikut perbandingan gaji Kieran McKenna pelatih Ipswich Town vS Shin Tae-yong pelatih Timnas Indonesia:

1. Kieran McKenna

Lahir di London tetapi dibesarkan di County Fermanagh, masa bermain McKenna membuatnya berkembang melalui tim muda di Tottenham Hotspur. Pada 2009, dalam usia 23 tahun, ia terpaksa pensiun sebagai pesepak bola professional setelah mengalami cedera pinggul.

Setelah itu, McKenna memulai karier kepelatihannya sebagai asisten pelatih Jose Mourinho di Manchester United. Dia bertanggung jawab atas tim MU U-18 hingga meraih gelar Divisi Utama Utara.

Keberhasilan itu diraih McKenna hanya di musim keduanya. McKenna, 35, bekerja di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford, membantu tim finis ketiga dan kedua berturut-turut di Liga Inggris pada musim 2019/2020 dan 2020/2021. McKenna bertahan di MU setelah kedatangan Ralf Rangnick.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977//shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931//shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925//shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904//shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189697//shin_tae_yong_bersama_kedua_putranya-75Id_large.jpg
Ucapan Anak Shin Tae-yong Kembali Viral Setelah Timnas Indonesia U-22 Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633//shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement