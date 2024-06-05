Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Perbandingan Gaji Arkhan Kaka vs Iqbal Gwijangge di Timnas Indonesia

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:59 WIB
Mengintip Perbandingan Gaji Arkhan Kaka vs Iqbal Gwijangge di Timnas Indonesia
Mengintip Perbandingan Gaji Arkan Kaka vs Iqbal Gwijangge di Timnas Indonesia. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip perbandingan gaji Arkhan Kaka vs Iqbal Gwijangge di Timnas Indonesia. Kekalahan Indonesia dihadapan Ukraina dengan skor akhir 3-0 menjadi pukulan untuk Indonesia.

Indonesia diwakili Timnas U-20 melawan Timnas U-23 pada Grup B Tournoi Maurice Revello atau Toulon Cup 2024 yang berlangsung di Stade Jules-Ladoumegue.

Susunan pemain Timnas U-20 terdiri dari Ikram Al Giffari, Mufli Hidayat, Dion Markx, Iqbal Gwijangge, Dony Pamungkas, Sem Yvel, Welber Jardim ,Toni Firmansyah, Arkhan Kaka Mufdi Iskandar, Arlyansyah Abdulmanan.

Di antara banyaknya pemain, Arkhan Kaka dan Iqbal Gwijangge cukup menarik perhatian masyarakat.

Arkhan Kaka sendiri merupakan pemain Persis Solo. Selain karena prestasinya dalam bermain sepak bola, Arkhan mencuri perhatian warganet dengan selebrasi tren treminatornya tahun lalu. Pemain kelahiran Blitar ini masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki gaji yang fantastis, yakni menyentuh angka Rp1,30 miliar.

Selain Arkhan, Iqbal Gwijangge juga mencuri perhatian masyarakat. Sempat viral karena menjadi kapten garuda muda di Piala Dunia U-17 di 2023. Iqbal ikut bertanding dalam laga semalam.

Halaman:
1 2
