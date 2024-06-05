Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kepala dan Wakil Ototita IKN Mundur, Jokowi: Alasannya Pribadi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |09:03 WIB
Kepala dan Wakil Ototita IKN Mundur, Jokowi: Alasannya Pribadi
Jokowi ungkap alasan Kepala dan Wakil Otorita IKN mengundurkan diri (Foto: Setpres)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Jokowi buka suara terkait pengunduran diri Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe karena alasan pribadi.

"Ditanyakan ke bapak Bambang dan pak Donnie. Karena alasannya alasan pribadi," kata Jokowi dalam keterangannya di IKN, Rabu (5/6/2024).

Jokowi mengatakan bahwa Bambang telah diberi penugasan baru oleh dirinya untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.

"Dan untuk pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," kata Jokowi.

Jokowi meyakini tidak ada masalah terkait pengunduran diri Bambang dan Dhony. Apalagi, katanya, tidak ada dampak terhadap investasi di IKN.

"Ndak ada, Ndak ada," kata Jokowi.

Halaman: 1 2
1 2
