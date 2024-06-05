Jokowi: Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Tak Ada Masalah

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan persiapan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah matang. Dirinya menyebut tidak ada masalah menjelang upacara tersebut.

"Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan," kata Jokowi dalam keterangannya di IKN, Rabu (5/6/2024).

Jokowi mengaku telah mengecek satu-persatu lokasi acara untuk penyelenggaraan upacara 17 Agustus nanti. Dan menurutnya penyelenggara upacara 17 Agustus siap dilaksanakan.

"Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue. Kemudian tata urutan upacara semuanya nggak ada masalah. Jadi pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi pun menceritakan pengalamannya saat menginap di rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (4/6) malam. Dirinya mengaku tidur di rumah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah dinas menteri PUPR ya pagi sangat indah sekali kemarin," kata Jokowi.