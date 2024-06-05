Jokowi Tegaskan Mundurnya Kepala Otorita IKN Tak Berdampak ke Investasi Asing

Jokowi ungkap alasan Kepala dan Wakil Otorita IKN mengundurkan diri (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN tidak berdampak pada investasi asing. Dia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan.

"Nggak, nggak, nggak, nggak," kata Jokowi dalam keterangannya di IKN, Rabu (5/6/2024).

Jokowi juga meyakini tidak ada masalah terkait pengunduran diri Bambang dan Dhony.

"Ndak ada, Ndak ada," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa pengunduran diri Bambang dan Dhony dikarenakan alasan pribadi. Dirinya meminta semua pihak menanyakan langsung kepada Bambang dan Dhony.

"Ditanyakan ke bapak Bambang dan pak Dhony. Karena alasannya alasan pribadi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa Bambang telah diberi penugasan baru oleh dirinya untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.