Jokowi Groundbreaking Sekolah Pertama di IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) jalin kerja sama dengan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dalam memulai pembangunan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara di Nusantara.

Groundbreaking Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara ini diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, di mana dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan peran sektor pendidikan yang vital, terlebih Nusantara sebagai kota yang cerdas dan hijau perlu memiliki pendidikan dengan kapabilitas tersebut.

"Fasilitas pendidikan sangat diperlukan di berbagai jenjang, karena nantinya ketika fasilitas-fasilitas sudah ada di Nusantara maka akan menarik bentuk investasi-investasi lain di IKN," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya, Rabu (5/6/2024).

Sumarecon sendiri menanamkan modalnya sebesar Rp200 miliar di IKN untuk membangun Sekolah Islam Al Azhar Nusantara. Summarecon Nusantara akan menghadirkan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di lahan seluas 2,9 hektar.

Sekolah ini akan menjadi bangunan modern berwawasan lingkungan yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, laboratorium dan gedung serbaguna. Bangunan sekolah mengambil konsep rumah panggung dengan interior bangunan mengusung konsep berkelanjutan.

Selain itu, Masjid Al Azhar Summarecon Nusantara juga akan dibangun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Islam di Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara dan nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum di IKN.