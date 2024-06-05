3 DC Pinjol yang Datang ke Rumah pada 2024

JAKARTA – Tidak sedikit dari masyarakat yang ingin mengetahui Debt Collector (DC) pinjaman online (pinjol) apa saja yang datang ke rumah.

DC pinjol kerap melakukan proses penagihan kepada nasabah dengan cara yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prosedur. Proses penagihan tersebut tentu membahayakan bagi para nasabah. Namun, stigma tersebut dapat dipatahkan.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat beberapa pinjol yang memiliki DC yang melakukan proses penagihan dengan datang ke rumah:

1. Kredit Pintar

DC dari Kredit Pintar diketahui akan melakukan proses penagihan dengan datang ke rumah setelah nasabah menunggak pinjaman selama 90 hari. Mereka akan datang ke rumah dengan berpakaian rapi dan menagih dengan sopan. Waktu penagihan dilakukan antara pukul 8 pagi hingga 8 malam.