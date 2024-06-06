Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tebar Dividen, Hatten Bali (WINE) Tunjuk Tantowi Yahya Jadi Komisaris

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |08:45 WIB
Tebar Dividen, Hatten Bali (WINE) Tunjuk Tantowi Yahya Jadi Komisaris
WINE tunjuk Tantowi Yahya sebagai komisaris (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Hatten Bali Tbk bakal membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pembagian dividen telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 3 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, perseroan mengesahkan perubahan susunan Dewan Komisaris hingga pembagian dividen. Hasil keputusan RUPS, Perseroan menunjuk Tantowi Yahya sebagai Komisaris Independen.

Mantan duta besar untuk Selandia Baru ini diangkat untuk menggantikan Wayan Ramantha yang meninggal dunia pada 23 April 2024.

"Tantowi memiliki karier cemerlang di industri perhotelan, sehingga beliau mempunyai pemahaman yang sangat tinggi tentang industri pariwisata. Kami yakin beliau merupakan sosok yang tepat untuk memberikan nasehat dari sisi tata kelola yang baik kepada perseroan sebagai komisaris independen," papar Direktur Utama WINE Ida Bagus Rai Budarsa.

Selain itu, agenda lain adalah penggunaan laba bersih tahun 2023. WINE berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp42 miliar pada tahun 2023.

Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp2,35 per lembar saham atau sebesar 15% dari laba bersih pada tahun buku 2023. Angka ini meningkat dibandingkan dengan dividen Rp1,95 per lembar saham pada tahun buku 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/278/3028210/ihsg-diprediksi-menguat-terbatas-di-awal-semester-ii-2024-A0E4wyXJG4.jfif
IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Semester II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027415/ihsg-tembus-level-7-063-menguat-1-3-di-akhir-perdagangan-otPNoPf1rB.jpg
IHSG Tembus Level 7.063, Menguat 1,3% di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027261/ihsg-meroket-1-3-ke-level-7-058-di-jeda-sesi-i-ZSsuENlMng.jpg
IHSG Meroket 1,3% ke Level 7.058 di Jeda Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027200/ihsg-pagi-ini-menguat-tembus-level-7-000-NXVUrE4UEF.jpeg
IHSG Pagi Ini Menguat, Tembus Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027193/riset-mnc-sekuritas-ihsg-berpotensi-koreksi-cdTaT4ehY6.jpeg
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/278/3027172/rawan-profit-taking-simak-rekomendasi-saham-hari-ini-N9OkOH5Wgy.jpg
Rawan Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement