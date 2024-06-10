Kepala Bappenas Putar Otak agar RI Tak Terjebak Jadi Negara Berpendapatan Menengah

Kepala Bappenas putar otak agar RI jadi negara berpendapatan tinggi (Foto: Bappenas)

JAKARTA - Bappenas dan Indonesia Future Network (IFN) berharap ide anak muda diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045. Dengan begitu, pembangunan Indonesia tidak mengabaikan kualitas hidup generasi muda.

Dalam forum dialog eksklusif dengan tema Future Policy, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memuji IFN telah memahami kebijakan publik dan paham akan masalah.

“Kalian berkumpul dan bergerak bersama sudah jadi langkah konkrit menuju Indonesia Emas,” kata Suharso, Senin (10/6/2024).

Bagi Suharso, pembangunan menuju Indonesia Emas tak main-main. Perlu rencana yang realistis dan terukur untuk mewujudkannya.

“Indonesia 2045 itu perlu realistik dan terukur bagi bangsa Indonesia dengan memformulasikan dengan baik,” katanya.

“Kita perlu punya problem statement yang clear agar kita bisa mengurai masalah-masalah dengan solusi yang tepat. Ini perlu perencanaan yang baik dan partisipatif,” katanya.