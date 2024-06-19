5.000 Rekening Bank Diblokir Terlibat Judi Online

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan 5 ribu rekening bank diblokir akibat indikasi judi online. Menko PMK mengatakan transaksi judi online mencapai Rp600 triliun.

“Berdasarkan yang saya dengar, berdasarkan laporan PPATK, sekarang ini nilai transaksi judol itu secara akumulatif sudah Rp600 triliun. Itu jumlah yang besar. Kemudian ada 5.000 nomor rekening yang diblokir,” kata Muhadjir saat ditanya awak media.

Muhadjir menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, dengan Muhadjir sebagai wakil ketuanya.

Lebih lanjut, menurut Muhadjir bayangan satgas penumpasan judol tersebut akan dibentuk menjadi 3 divisi. Pertama divisi pencegahan, divisi ini memiliki tugas penting dalam pencegahan, disebutkan nanti akan dipimpin oleh pak Menkopolhukam dan Menkominfo. Selanjutnya bisa ditrambah dengan BIN dan Polisi Siber untuk menghapus dan memblokir semua situs judi online.

“Sebenernya jika itu bisa berhasil diberantas, itu udah selesai. Tapi itu kan kecil kemungkinan. Karena itu perlu ada satgas penindakan. Itu yang dipimpin pak menkopolhukam, menurut saya nanti dibantu oleh Polri tentu saja. Dan itu diburu itu para bandar itu dan juga para pelakunya, pelaku-pelaku pemain ini,” tuturnya.

Di sisi lain, Muhadjir juga menegaskan bahwa yang menjadi korban judi online bukanlah para pelakunya, melainkan keluarga mereka yang terkena dampaknya.

“Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku," ungkap Muhadjir.

“Dalam konteks ini pelakunya adalah para pemain judi dan korban yang sebenarnya adalah para bandar. Ketika saya menyampaikan bahwa para korban judi online mungkin akan mendapatkan bantuan sosial, beberapa orang salah paham dan berpikir bahwa para penjudi itu yang akan menerima bantuan. Ini adalah kesalahpahaman yang perlu diluruskan, bukan seperti itu maksudnya,” sambungnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 bahwa pelaku judi itu adalah tindak pidana.

“Karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak," imbuhnya.