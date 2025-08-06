Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |11:25 WIB
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
Dampak negatif judol terhadap perekonomian terjadi karena hilangnya efek pengganda. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa judi online (judol) terbukti menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, dana masyarakat tidak dipakai untuk menggerakkan ekonomi, justru dipakai untuk hal negatif seperti judi online.

Berdasarkan kajian DEN, dampak negatif judol terhadap perekonomian terjadi karena hilangnya efek pengganda (multiplier effect) yang mestinya didapat dari uang masyarakat yang diinvestasikan atau dibelanjakan untuk konsumsi.

"Estimasi pada 2024, impact judi online ini 0,3% dari pertumbuhan ekonomi. Kalau tahun lalu itu 5%, (jika tanpa ada judol) harusnya 5,3%. Angka 0,3% ini sangat berharga untuk kita mencapai target pertumbuhan Pak Presiden," terang Anggota DEN Firman Hidayat, Rabu (6/8/2025).

Sebuah studi di Brasil mengungkapkan, pengeluaran rumah tangga untuk judi mencapai dua kali lipat, yakni 19,9% dari pendapatan. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk makanan, baju, dan obat turun dari 63% ke 57%. Penurunan konsumsi inilah yang menimbulkan efek kontraksi pada pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perputaran dana judol di Indonesia mencapai Rp927 triliun hingga Kuartal I-2025. DEN memproyeksikan 70% dari total dana judol dilarikan ke luar negeri sehingga menihilkan efek pengganda ke perekonomian negara.

"Yang lari ke luar negeri itu bukan cuma duitnya, multiplier effect-nya [ke negara] nol," ujar Firman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154228/kepala_ppatk-iOg9_large.png
571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol, Nilai Transaksi Hampir Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142216/judi_online-DBc5_large.jpg
Modus Baru Judi Online, Gunakan Situs Dongeng Anak hingga Jasa Money Changer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139371/judi_online-oVLk_large.JPG
71% Pelaku Judi Online Masyarakat Berpenghasilan di Bawah Rp5 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement