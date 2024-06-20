Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Ruben Onsu dan Jordi Onsu, Kakak Beradik yang Diduga Sedang Berseteru

Adu Kekayaan Ruben Onsu dan Jordi Onsu, Kakak Beradik yang Diduga Sedang Berseteru
Ilustrasi kekayaan Ruben Onsu dan Jordi Onsu ( Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Ruben Onsu dan Jordi Onsu, kakak beradik yang diduga sedang berseteru menarik untuk diulas. Apalagi, keduanya merupakan public figure yang terkenal di Indonesia.

Beberapa warganet penasaran mengenai penghasilan dari Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Lantas berapa kekayaannya yang dimiliki?

Berikut adu kekayaan Ruben Onsu dan Jordi Onsu, kakak beradik yang diduga sedang bersiteru:

- Ruben Onsu

Diperkirakan kekayaan Ruben Onsu bisa mencapai miliaran rupiah. Sebab, dia memiliki usaha PT Onsu Pangan Perkasa (OPP). Perusahaan ini mengembangkan kegiatannya di bidang makanan, khususnya di bidang makanan cepat saji.

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 April 2017 oleh Ruben Onsu. Salah satu produk paling populer dari perusahaan ini adalah Geprek Bensu. Dalam mendirikan usahanya ini cukup mendapatkan keuntungan besar.

Hal itu terlihat dengan banyaknya gerai Geprek Bensu di Indonesia. Lalu Bensu Nutrindo merupakan bisnis baru Ruben Onsu dengan adiknya Jordi Onsu. Bisnis ini baru dimulai pada Februari 2022 setelah PT Onsu Pangan Perkasa membeli saham dan aset PT Nutrindo Rana Sejahtera. Bensu Nutrindo fokus pada produk frozen. Produk yang dijual perusahaan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188550//sarwendah-txnD_large.jpg
Jalani Natal Tanpa Pasangan, Sarwendah Pilih Dekatkan Diri ke Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185475//ruben_onsu-fXyp_large.jpg
Bahagianya Ruben Onsu Kembali Kumpul dengan Anak setelah 2 Bulan Tak Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185009//ruben_dan_jordi_onsu-TXSB_large.jpg
Jordi Onsu Pastikan Hubungan dengan Ruben Onsu Merenggang Bukan karena Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184925//jordi_onsu-KQFB_large.jpg
Tanggapan Bijak Jordi Onsu soal Perseteruan Panas Ruben dan Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184832//sarwendah-EMWw_large.jpg
Kena Mental, Sarwendah Konsul ke Psikolog Usai Didatangi Penagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement