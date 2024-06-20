Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Bayaran yang Diterima Betrand Peto Sekali Manggung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |11:18 WIB
Segini Bayaran yang Diterima Betrand Peto Sekali Manggung
Segini bayaran Betrand Peto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini bayaran yang diterima Betrand Peto sekali manggung menarik untuk dikulik. Apalagi, putra angkat Ruben Onsu dan Sarwendah ini dikabarkan memiliki penghasilan tinggi.

Selain itu, Betrand Peto selalu mendapatkan pujian dari para penggemarnya karena memiliki wajah tampan, berbakat dan berprestasi. Lantas berapa bayarannya?

Ternyata segini bayaran yang diterima Betrand Peto sekali manggung n sampai sebesar USD 55.300 atau setara dengan Rp887,99 juta (USD1 = Rp16.057).

Sebelumnya, Ruben Onsu pun membantah tegas anggapan dirinya mematok bayaran tinggi untuk putra angkatnya. Sebab merasa masih mampu untuk menghidupi sang putra dengan atau tanpa adanya job Betrand Peto.

"Dari yang lain-lain banyak yang bilang nanti Betrand harganya mahal ini ini, buat saya ya enggak lah," kata Ruben di YouTube Newbie Trending.

Ruben kembali menegaskan tidak mengincar besaran bayaran pada anaknya tersebut. Dirinya pun bersyukur jika anaknya mendapat banyak tawaran bernyanyi.

"Saya juga nggak ngincer disitu, ya ada tawaran syukur, nggak ada tawaran nggak papa," tambahnya.

"Kan ayah bundanya masih sehat masih bisa nyanggupin Betrand," tambah Ruben Onsu.

Halaman:
1 2
