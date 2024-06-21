Gunanusa Eramandiri Segera IPO di BEI, Incar Dana Rp75 Miliar

JAKARTA - PT Gunanusa Eramandiri Tbk berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas maksimal 20% sahamnya ke publik atau sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham baru.

Adapun kisaran harga penawaran awal produsen makanan dan kacang-kacangan sebesar Rp100 sampai dengan Rp150 per lembar sahamnya. Perseroan mengharapkan dana yang dapat terhimpun dari aksi korporasi ini ditargetkan berkisar Rp75 miliar.

Pada aksi korporasi ini Perseroan juga telah menggandeng PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Direktur Utama GUNA Ivan Cokro Saputra mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (operational expenditure) Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah.

Dasar pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah yang mana keduanya adalah bahan baku utama Perseroan.

Ivan mengatakan Panen raya kacang almond hanya terjadi setahun sekali, yaitu pada Agustus sampai Oktober, sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah, demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak dua kali dalam setahun di mana panen raya pertama terjadi pada Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober.

“Oleh sebab itu aksi korporasi, yang dilakukan Perseroan ini guna melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persedian dengan harga yang murah karena kebutuhan Perseroan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan,” katanya, Jumat (21/6/2024).

Adapun Ivan menambahkan dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Setiap produk yang dihasilkan pada saat ini maupun ke depannya akan selalu mengikuti standar mutu yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga produk-produk yang dijual dan dipasarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak akan memiliki kualitas mutu yang baik untuk masyarakat di Indonesia.

“Perseroan secara aktif terus melakukan riset, agar dapat melakukan inovasi produk baru, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Kami juga akan melakukan penambahan pangsa pasar melalui perluasan jaringan distribusi retail untuk pasar lokal dan internasional. Terakhir kami akan berupaya melakukan penambahan kapasitas produksi, terutama produk yang memiliki demand yang tinggi. Perseroan percaya bahwa dengan melakukan pengembangan pangsa pasar, perseroan juga harus meningkatkan produksi, terlebih lagi untuk produk yang memiliki permintaan tinggi,” katanya.