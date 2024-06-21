Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Situs IKN Error Usai Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:54 WIB
Situs IKN Error Usai Gangguan Sistem Pusat Data Nasional
Situs IKN Error (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Situs resmi Ibu Kota Nusantara (IKN) error terimbas gangguan pada kesisteman Pusat Data Nasional (PDN).

Saat akses laman ikn.go.id, langsung muncul pemberitahun bahwa website Otorita IKN dalam pemulihan.

"Saat ini, website Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang dalam pemulihan akibat Gangguan pada Kesisteman Pusat Data Nasional (PDN)," tulis keterangannya, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Pihak Otorita IKN berupaya untuk memulihkan layanan laman resmi IKN yang memuat seputar informasi IKN.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, sekaligus berterima kasih karena telah menunggu. Kami berupaya untuk mengembalikan layanan kami secepat mungkin. Terima kasih atas pengertian Anda," tulisnya.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi membenarkan bahwa situs resmi IKN mengalami gangguan.

"Iya, sepertinya karena masih terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) kita sehingga berdampak ke website IKN juga," kata Ali saat dikonfirmasi Okezone.

Sebelumnya, Sistem Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengalami masalah pada Kamis, 20 Juni 2024 yang mengakibatkan panjangnya antrean yang ingin melakukan proses Imigrasi. Menurut laman media sosial X milik Ditjen Imigrasi gangguan tersebut dikarenakan adanya masalah pada server Pusat Data Nasional (PDN).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan bahwa gangguan ini tidak hanya menimpa Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta saja, namun mengganggu seluruh kantor Imigrasi di Indonesia dan mungkin juga menggangu layanan milik instansi pemerintahan lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab gangguan tersebut.

"Beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan total seperti ini antara lain terjadi gangguan suplai listrik, kerusakan server, gangguan koneksi internet, serta serangan siber seperti DDoS atau Ransomware," ujarnya.

