6 Fakta IHSG hingga Kapitalisasi BEI Meningkat di Minggu Ini

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan yang terjadi selama 3 perdagangan bursa yakni 19-21 Juli 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pekan ini pun mengalami kenaikan dibanding minggu lalu.

Melansir dari data statistik BEI, berikut 6 Fakta IHSG sepekan dirangkum Okezone, Minggu (23/6/2024):

1. IHSG Naik

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 2,16% menjadi berada pada level 6.879,978 dari level 6.734,832 pada penutupan pekan yang lalu.

2. Nilai Transaksi Harian

Kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian, yaitu sebesar 43,38% sehingga menjadi Rp15,17 triliun dari Rp10,58 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

3. Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 2,03% menjadi Rp11.719 triliun dari Rp11.486 triliun pada sepekan yang lalu.

4. Frekuensi Harian

Rata-rata frekuensi transaksi selama sepekan mengalami kenaikan sebesar 0,76% menjadi 909 ribu kali transaksi dari 902 ribu kali transaksi pada pekan lalu