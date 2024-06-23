Intip Kekayaan Marshel Widianto, Komika yang Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan

JAKARTA — Partai Gerindra mengusung Komika Marshel Widianto sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2024. Kabar ini tentunya menjadi sorotan warganet, termasuk sumber kekayaannya.

Marshel Widianto merupakan seorang komedian tunggal, aktor, sekaligus pembawa acara asal Indonesia yang pernah menjadi finalis pada musim ketiga Stand Up Comedy Academy

Marshel sempat bekerja serabutan mulai dari penonton bayaran hingga asisten Adjis Doaibu sebelum sukses menjadi komika seperti sekarang ini.

Dirinya diketahui pertama kali mencoba peruntungan menjadi seorang komika melalui sebuah komunitas stand up comedy selama dua tahun.

Selama berada di komunitas tersebut, Marshel mengikuti ajang kompetisi Stand Up Comedy Academy musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar, dan kini namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.

Dengan popularitas dan nama besarnya, Marshel disebut sebut sebagai salah satu komika terkaya. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Marshel Widianto? Berikut beberapa sumber kekayaan Marshel Widianto:

Komika

Sebagai seorang komika, salah satu sumber kekayaan Marshel Widianto tentunya berasal dari pekerjaan stand up comedy baik on air maupun off air yang dilakukannya.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Marshel pernah mendapatkan honor hingga Rp28 juta untuk tampil selama 30 menit di sebuah acara.

Youtube

Sama seperti publik figur lainnya, Marshel Widianto pun memiliki sebuah kanal YouTube yang menjadi salah satu sumber kekayaannya. Kanal YouTube Marshel Widianto saat ini telah diikuti oleh 386 ribu subscriber. Ada sekitar 396 video yang sudah diunggahnya dengan jumlah penonton lebih dari 89 juta.

Film

Popularitas Marshel Widianto pun membuatnya dipercaya untuk membintangi beberapa judul film. Komika kelahiran 1996 ini tercatat pernah membintangi film Laundry Show dan turut main dalam serial web Pergi Pagi Pulang Untung Reborn, Cek Toko Sebelah The Series 2, dan Julid Oh Julid.

Endorsement

Marshel juga mendapatkan penghasilan dari aktivitas endorsement yang dilakukannya. Marshel kerap dipercaya untuk melakukan endorse berbagai produk lewat media sosialnya.