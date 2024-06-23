Kabar Akuisisi Bank Victoria Syariah, Ini Kata BTN

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) diisukan melakukan proses due diligence dengan PT Bank Victoria Syariah. Menanggapi isu tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengaku belum dapat memastikan kabar tersebut, pasalnya belum ada keputusan apapun.

“Kita belum berani jawab karena belum ada keputusan apa-apa,” kata Nixon saat ditemui awak media di Hotel Aryaduta Jakarta, ditulis Minggu (23/6/2024).

Saat ditanya soal kabar mengenai apakah BTN sudah melakukan due diligence dengan Victoria Syariah, Nixon menjawab hal yang sama bahwa hal tersebut belum terdapat keputusan.

“Belum ada keputusan apa-apa,” ungkap Nixon.

Sebelumya, dalam menjalankan spin off, BTN memang menjajaki langkah aksi korporasi yakni akuisisi terhadap Bank Muamalat. Setelahnya, BTN akan menggabungkan atau menjalankan merger Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Berdasarkan kabar yang beredar, rencana merger BTN Syariah dan Bank Muamalat tersebut batal karena proses uji tuntas alias due diligence pun molor dari waktu yang ditargetkan untuk rampung pada April 2024.