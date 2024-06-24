Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Summarecon Bagi-Bagi Dividen Rp148,5 Miliar

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:37 WIB
Summarecon Bagi-Bagi Dividen Rp148,5 Miliar
Summaceron Agung Putuskan Bagi-bagi Dividen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp9 per lembar saham atau total Rp148,5 miliar. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Keputusan tersebut juga melihat kinerja perseroan yang positif dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023. Di mana pendapatan tercatat naik 14,1% dari Rp5,72 triliun pada 2022 menjadi Rp6,66 triliun di 2023.

Perseroan juga berhasil mendapatkan peningkatan laba bersih sebesar 27% dari Rp772 miliar menjadi Rp1,08 triliun.

Presiden Direktur Summarecon Agung Tbk, Adrianto P Adhi mengatakan, pra-penjualan pengembangan properti mencapai sebesar Rp4,52 triliun, di bawah target Rp5 trilun karena tantangan yang timbul menjelang Pemilu Indonesia 2024, sehingga perseroan menunda beberapa peluncuran produk. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari unit Summarecon Serpong.

Rumah dan ruko masih menjadi penyumbang produk terbesar masing-masing dengan 68% dan 21% dari total pra-penjualan. Produk lainnya memberikan kontribusi kurang dari 10% untuk masing-masing jenis produk.

"Adapun bisnis pengembangan properti menyumbang pendapatan Rp4,04 triliun pada 2023, meningkat sebesar 15% dari pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 3,53 triliun. Segmen usaha ini masih menjadi kontributor terbesar dengan 61% dari total pendapatan," ujarnya, Senin (24/6/2024).

Dalam RUPST tahun buku 2023, Perseroan juga mengumumkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut;

Dewan Komisaris

Soetjipto Nagaria : Komisaris Utama

Harto Djojo Nagaria : Komisaris

Hendri Rahardja : Komisaris

