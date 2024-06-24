Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Akui 2 Hal Ini Bikin Daya Saing Indonesia Lemah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |15:23 WIB
Jokowi Akui 2 Hal Ini Bikin Daya Saing Indonesia Lemah
Presiden Jokowi Ungkap 2 Alasan Daya Saing RI Lemah. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dua hal yang menjadi kelemahan daya saing Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Negara, Jakarta.

"Utamanya dua yang menyebabkan kita masih di nilai lemah, terkait dengan ketersediaan infrastruktur yaitu di bidang kesehatan ini juga harus kita akui kita masih dalam rangka mereform mentransformasi dunia kesehatan di negara kita berada di level 61 dan juga pendidikan," kata Jokowi, Senin (24/6/2024).

Kedua hal tersebut, kata Jokowi, harus segera diperbaiki. Agar, katanya, untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

"Ini dua hal penting yang menjadi kelemahan kita yang harus kita perbaiki, competitiveness kita daya saing kita yaitu kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut hal lainnya yang perlu diperbaiki yakni sains dan teknologi. Meski begitu, dirinya mendorong agar berfokus pada perbaikan kesehatan dan pendidikan.

"Dan juga sains, juga di level 45 dan teknologi di level 32. ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya agar competitiveness rangking kita setiap tahunnya bisa terus kita perbaiki. Saya kira dua hal kesehatan dan pendidikan harus jadi fokus utamanya pemerintah ke depan," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement