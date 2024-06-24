Cara Cek Nomor Rekening BCA 2024 Via BCA Mobile, MyBCA, KlikBCA dan Juga ATM

Cara Cek Nomor Rekening BCA 2024 Via BCA Mobile, MyBCA, KlikBCA dan Juga ATM. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Berikut cara cek nomor rekening BCA 2024 via BCA Mobile, MyBCA, KlikBCA dan juga ATM.

Nomor rekening tentunya menjadi nomor yang penting karena merupakan kunci agar transaksi seperti transfer saldo dapat dilakukan. Namun tak jarang beberapa nasabah yang merasa kesulitan dalam mengingat nomor rekening yang dimilikinya.

Nasabah yang lupa akan nomor rekeningnya dapat memeriksa melalui beberapa cara. Berikut beberapa cara pengecekan nomor rekening yang bisa dilakukan oleh nasabah bank BCA :

Cek Nomor Rekening via BCA Mobile

1. Login ke aplikasi BCA Mobile

2. Klik m-BCA

3. Masukkan kode akses

4. Klik bagian M-Info

5. Pilih bagian Info Saldo

6. Masukkan PIN 6 digit

7. Nomor rekening akan muncul.

Cek Nomor Rekening via MyBCA

1. Buka aplikasi myBCA

2. Login dengan BCA ID

3. Klik menu "Akun Saya"

4. Nomor rekening akan muncul.

5. Cara Cek Nomor Rekening via KlikBCA

6. Buka website laman https://ibank.klikbca.com/

7. Masukkan User ID dan PIN internet banking

8. Pilih login

9. Pilih menu Informasi Rekening

10. Klik Informasi Saldo

11. Nomor rekening akan muncul