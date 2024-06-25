Base Dawgz Kumpulkan $1,6 Juta Kurang dari 2 Minggu, Koin Meme 100x Berikutnya di Base?

Jakarta-Setelah mengumpulkan $200,000 pada hari pertama dan secara cepat mencapai $1 juta seminggu kemudian, Base Dawgz ($DAWGZ) berhasil meraih $1,6 juta dalam masa presale.

Token interoperabilitas lintas rantai aslinya, $DAWGZ, telah membuat gelombang di dunia kripto. Keunggulannya tersebut membuatnya siap untuk mendominasi jaringan Base sebagai koin meme terkemuka.

Saat ini harganya adalah $0.00502 per $DAWGZ. Harga tersebut mengalami lonjakan sebesar 5% menjadi $.005271 dalam waktu kurang dari 15 jam.

Base Dawgz mewujudkan semua ciri khas koin meme teratas. Kehadirannya di rantai Base yang sedang berkembang pesat mengindikasikan bahwa token ini mungkin akan mengalami lonjakan signifikan setelah terdaftar di bursa.

Popularitas Base Dawgz kemungkinan besar juga dibantu oleh protokol share-to-earn. Protokol tersebut memungkinkan pendukung proyek mendapatkan imbalan token $DAWGZ dengan mempromosikan Base Dawgz di media sosial.

Koin meme di jaringan Base memang sedang menunjukkan kinerja positif. LandWolf (WOLF) menjadi contoh paling nyata dengan mencatatkan kenaikan sebesar 320% dan menjadi tren nomor 1 di hot pair Base Dextools.

Pada awal sesi perdagangan, koin ini sempat meroket hingga 5.000% tetapi kemudian harganya jatuh.

Tidak seperti DAWGZ, WOLF masuk ke dalam daftar putih menurut audit kontrak pintar. Artinya, ada kemungkinan proyek tersebut scam atau memberikan perlakuan istimewa kepada ‘orang dalam’.

Faktor tersebut menjadi alasan lain untuk berkonsentrasi pada ujung spektrum kualitas dengan penawaran seperti Base Dawgz.