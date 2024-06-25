Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Djagad Prakasa Dwialam Diangkat Jadi Dirut Kimia Farma

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |21:12 WIB
Djagad Prakasa Dwialam Diangkat Jadi Dirut Kimia Farma
Kimia Farma Gelar Public Expose. (Foto: Okezone.com/RUPS)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Djagad menggantikan David Utama yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Adapun, perubahan orang nomor satu di jajaran Dewan Direksi anggota Holding BUMN Farmasi ini ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2023. 

Djagad Prakasa Dwialam mengaku, dirinya bukan orang baru di Kimia Farma. Sejak 2023 lalu hingga awal Juni ini, dia pernah menjabat selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Trading & Distribution, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). 

“Sebelumnya saya Direktur Utama di Kimia Farma Trading dan Distribution, anak usahanya (KAEF),” ujar Djagad saat paparan Public Expose di Jakarta Timur, Selasa (25/6/2024).

Djagad menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada 1990 dan melanjutkan pendidikan sebagai Master of Business Administration (MBA) in General Management di IPMI pada 1991.

Halaman:
1 2
