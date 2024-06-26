DJP Terus Ajak Masyarakat Berkontribusi Pembangunan dengan Bayar Pajak

JAKARTA - Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) menggelar Penganugrahan Wajib Pajak tahun 2024 dengan tema “Memenuhi Janji Pendiri Republik”. Acara dilaksanakan pada Rabu, 26 Juni 2024 di Aula Indonesia Raya, lantai 2 Gedung KRT Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jenderal Sudirman Kav 56, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penganugrahan diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 secara tepat waktu dan terdapat setoran pajak terbesar pada tahun 2023.

Selain itu, acara dimaksud juga sebagai bentuk apresiasi dari DJP Khususnya Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atas kontribusi wajib pajak di tahun 2023. Diharapkan apresiasi ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban pada negara.

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah, mengatakan, penganugrahan ini merupakan salah satu bentuk nyata apresiasi pada wajib pajak. Diharapkan dengan acara ini, sesuai dengan tema acara “Memenuhi Janji Pendiri Republik”, dapat direalisasikan dalam tataran operasional yaitu menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan terukur dan terstruktur.

"Melalui acara tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi lebih luas dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan melalui pembayaran pajak," ujarnya.

Para penerima penganugrahan sebagai berikut:

KPP Wajib Pajak Besar Satu

1. Kideco Jaya Agung

2. Adaro Indonesia

3. Bank Central Asia Tbk.

4. Freeport Indonesia

5. Amman Mineral Nusa Tenggara

KPP Wajib Pajak Besar Dua

1. Honda Prospect Motor

2. Indosat Tbk.

3. Unilever Indonesia Tbk.

4. Samsung Electronics Indonesia

5. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

KPP Wajib Pajak Besar Tiga

1. Kilang Pertamina Internasional

2. Pertamina Patra Niaga

3. Pupuk Kalimantan Timur

4. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

5. Perkebunan Nusantara IV