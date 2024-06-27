Direstui Private Placement, MNC Asia Holding (BHIT) Tingkatkan Likuiditas Perdagangan Saham

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) mengantongi restu pemegang saham atas rencana peningkatan modal dengan skema private placement. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) perusahaan meyakini terjadi peningkatan likuidtas terhadap perdagangan saham BHIT.

“Jumlah saham beredar perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan,” kata Direktur BHIT, Natalia Purnama, dalam RUPS Tahunan di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Aksi korporasi ini juga diyakini dapat meningkatkan struktur permodalan dan keuangan perusahaan, sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan modal kerja perusahaan.

Setelah izin pemegang saham diperoleh, BHIT memiliki waktu selama 2 tahun untuk melaksanakan private placement. Lebih jauh Natalia memandang terdapat potensi investor strategis atas rencana ini.

“Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja perseroan.” paparnya.