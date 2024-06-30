Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Rupiah Anjlok, Sri Mulyani Minta Masyarakat Waspada

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |08:06 WIB
5 Fakta Rupiah Anjlok, Sri Mulyani Minta Masyarakat Waspada
Menkeu Sri Mulyani soal Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rupiah anjlok hingga menyentuh Rp16.431 pada Mei 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta masyarakat mewaspadai pergerakan pasar keuangan domestik karena volatilitas politik global.

Nilai tukar rupiah sempat mengalami peningkatan baik karena sentimen di dalam negeri maupun global.

Berikut fakta rupiah anjlok yang telah dirangkum oleh tim Okezone, Minggu (30/6/2024).

1. Rupiah sentuh Rp16.431 pada Mei

Pada Mei 2024 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.431 dan sempat alami kenaikan karena sentimen dalam negeri dan global.

"Dari global adalah adanya sekarang makin confirm bahwa suku bunga Federal Reserve tidak akan mengalami penurunan sebanyak seperti yang diharapkan market," kata Sri Mulyani

Halaman:
1 2
