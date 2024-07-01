Anak Usaha PLN Cetak Laba Rp8,19 Triliun, Lewati Target di 2023

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menetak laba bersih Rp 8,19 triliun pada tahun buku 2023. Laba bersih tersebut mencapai 101% dari target RKAP Tahun 2023 sebesar Rp8,11 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan capaian terbaik PLN Indonesia Power (PLN IP) selama 2023 tak lepas dari upaya transformasi korporasi yang telah dilakukan tahun terakhir ini.

"Kami dari Pemegang Saham, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan seluruh Insan PLN IP yang telah bekerja keras sehingga bisa menghasilkan kinerja terbaik bagi Perusahaan," ujar Darmawan, Senin (1/7/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyebutkan, Laporan Kinerja Keuangan kali ini mampu kembali meraih Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,40% dan terbaik Sepanjang Sejarah di tengah situasi pelemahan nilai tukar rupiah.

"Laba Bersih Tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,19 triliun atau 101% dari target RKAP Tahun 2023 sebesar Rp8,11 triliun," kata Edwin.

Dirinya merinci kinerja keuangan tersebut dicapai setelah PLN IP berhasil meningkatkan Penjualan Listrik Tahun 2023 sebesar 79.989 GWh atau 8% lebih baik dari target RKAP 2023 sebesar 74.404 GWh.

"Capaian ini tentu bukan sekadar angka. Tetapi wujud dari hasil PLN Indonesia Power melakukan berbagai inovasi dan transformasi," kata Edwin.