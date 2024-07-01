Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anak Usaha PLN Cetak Laba Rp8,19 Triliun, Lewati Target di 2023

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |10:59 WIB
Anak Usaha PLN Cetak Laba Rp8,19 Triliun, Lewati Target di 2023
PLN Indonesia Power Bukukan Laba di 2023. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menetak laba bersih Rp 8,19 triliun pada tahun buku 2023. Laba bersih tersebut mencapai 101% dari target RKAP Tahun 2023 sebesar Rp8,11 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan capaian terbaik PLN Indonesia Power (PLN IP) selama 2023 tak lepas dari upaya transformasi korporasi yang telah dilakukan tahun terakhir ini.

"Kami dari Pemegang Saham, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan seluruh Insan PLN IP yang telah bekerja keras sehingga bisa menghasilkan kinerja terbaik bagi Perusahaan," ujar Darmawan, Senin (1/7/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyebutkan, Laporan Kinerja Keuangan kali ini mampu kembali meraih Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,40% dan terbaik Sepanjang Sejarah di tengah situasi pelemahan nilai tukar rupiah.

"Laba Bersih Tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,19 triliun atau 101% dari target RKAP Tahun 2023 sebesar Rp8,11 triliun," kata Edwin.

Dirinya merinci kinerja keuangan tersebut dicapai setelah PLN IP berhasil meningkatkan Penjualan Listrik Tahun 2023 sebesar 79.989 GWh atau 8% lebih baik dari target RKAP 2023 sebesar 74.404 GWh.

"Capaian ini tentu bukan sekadar angka. Tetapi wujud dari hasil PLN Indonesia Power melakukan berbagai inovasi dan transformasi," kata Edwin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175435/gas_bumi-3evX_large.jpg
Pipa Gas West Natuna Mulai Dibangun, Topang Pasokan untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173941/pln_mobile-QTnq_large.jpg
Panduan Cara Isi Saldo PLN Mobile Secara Online dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174046/ombudsman-4Jtf_large.jpg
Ombudsman Soroti Edukasi Masyarakat soal Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173718/pln-l9Hr_large.jpg
Cara Daftar Rekrutmen PLN Terbaru 2025 untuk Lulusan D3-S2, Batas Akhir 5 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/622/3173415/pln-bNJd_large.jpg
PLN Buka Lowongan Kerja 2025 untuk Lulusan D3-S2, Ini Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167579/token_listrik-yHum_large.jpg
Arti Cut Off PLN dan Cara Ampuh Menghindarinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement