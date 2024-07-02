Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik ke Level 7.150 pada Jeda Makan Siang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:38 WIB
IHSG Naik ke Level 7.150 pada Jeda Makan Siang
IHSG Naik pada Sesi I. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Indeks naik 0,15% atau 10,72 poin ke level 7.150.

Siang ini, Selasa (2/7/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 5,14 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp8,13 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 577,067 kali. Sebanyak 254 saham harganya naik, 279 saham harganya turun dan 240 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 melemah 0 persen ke level 896,643, indeks MNC36 melemah 0,16 persen ke level 335,496, indeks IDX30 menguat 0,05 persen ke level 446,662, serta indeks JII melemah 0,14 persen ke level 507,514.

Sementara indeks sektoral yang menguat ada energi 1,81 persen, barang baku 0,45 persen, konsumer siklikal 0,49 persen, finansial 0,11 persen, properti 0,47 persen, teknologi 0,14 persen.

Sedangkan yang melemah ada sektor industri 1,11 persen, konsumer non siklikal 0,2 persen, kesehatan 0,44 persen, infrastruktur 0,81 persen, transportasi 0,76 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 19,64 persen ke Rp67, PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (ATLA) naik 18,87 persen ke Rp63, dan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) naik 16,67 persen ke Rp147.

