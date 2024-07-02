Ternyata Segini Gaji Carlos Pena, Pelatih Baru Persija Jakarta yang Dulunya Jebolan Barcelona

JAKARTA - Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona.

Adapun, penunjukannya sebagai persiapan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija menyambut Liga 1 2024-2025.

Apalagi, Persija dan Carlos Pena telah menjalin kesepakatan untuk berjuang bersama dalam mengarungi persaingan Liga 1 2024/2025. Ia akan menahkodai Firza Andika dan kolega selama satu musim ke depan.

Tentunya banyak yang penasaran mengenai kemampuan hingga gaji yang bakal didapatkannya. Lantas berapa gaji Carlos Pena?

BACA JUGA: Segini Gaji Oknum Pegawai Kemenkumham yang Diduga Pesta Sabu Bareng Wanita di Hotel

Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona ini bisa mencapai miliaran. Apalagi, saat menjadi pemain saja bisa mencapai Rp3,48 miliar.

Meskipun, Persija belum mengungkapkan berapa gaji yang bakal diterima Carlos Pena. Sementara itu, dia mengaku sangat senang bisa datang ke Persija. Eks pelatih Ratchaburi FC ini tidak sabar untuk berjuang membawa klub barunya kembali berjaya.

"Saya senang berada disini. Klub dan fans menyambut baik. Saya tidak sabar memberikan segalanya dan memberikan prestasi untuk Persija," kata Pena.