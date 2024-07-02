Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Carlos Pena, Pelatih Baru Persija Jakarta yang Dulunya Jebolan Barcelona

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:14 WIB
Ternyata Segini Gaji Carlos Pena, Pelatih Baru Persija Jakarta yang Dulunya Jebolan Barcelona
Ilustrasi segini gaji Carlos Pena ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona.

Adapun, penunjukannya sebagai persiapan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija menyambut Liga 1 2024-2025.

Apalagi, Persija dan Carlos Pena telah menjalin kesepakatan untuk berjuang bersama dalam mengarungi persaingan Liga 1 2024/2025. Ia akan menahkodai Firza Andika dan kolega selama satu musim ke depan.

Tentunya banyak yang penasaran mengenai kemampuan hingga gaji yang bakal didapatkannya. Lantas berapa gaji Carlos Pena?

Ternyata segini gaji Carlos Pena, pelatih baru Persija Jakarta yang dulunya jebolan Barcelona ini bisa mencapai miliaran. Apalagi, saat menjadi pemain saja bisa mencapai Rp3,48 miliar.

Meskipun, Persija belum mengungkapkan berapa gaji yang bakal diterima Carlos Pena. Sementara itu, dia mengaku sangat senang bisa datang ke Persija. Eks pelatih Ratchaburi FC ini tidak sabar untuk berjuang membawa klub barunya kembali berjaya.

"Saya senang berada disini. Klub dan fans menyambut baik. Saya tidak sabar memberikan segalanya dan memberikan prestasi untuk Persija," kata Pena.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123//jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/49/3173263//mauricio_souza-HldC_large.jpg
Kata-Kata Mauricio Souza Usai Persija Jakarta Kalah Lagi di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/49/3173256//persija_jakarta-I7Lp_large.jpg
Andritany Ardhiyasa Bongkar Mentalitas Persija Jakarta Usai Kalah 2 Laga Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/49/3173243//persija_jakarta-YzTC_large.jpg
Andritany Ardhiyasa Minta Maaf Usai Persija Jakarta Kalah 1-3 dari Borneo FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173098//borneo_fc_menang_3_1_atas_persija_jakarta-oK1N_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Pesut Etam Tekuk Macan Kemayoran 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173084//borneo_fc_unggul_1_0_atas_persija_jakarta_di_babak_pertama-Lxui_large.jpg
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Pesut Etam Unggul 1-0
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement