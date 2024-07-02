Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20 Juta Orang

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:20 WIB
Jumlah Investor Kripto di Indonesia Tembus 20 Juta Orang
Jumlah Investor Kripto Tembus 20 Juta Orang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melaporkan jumlah total investor kripto di Indonesia telah mencapai 20,16 juta orang hingga April 2024.

Besarnya jumlah investor aset kripto ini mengindikasikan bahwa kripto telah menjadi pilihan investasi utama bagi masyarakat Indonesia.

"Tidak mengherankan jika jumlah pemegang aset kripto di Indonesia terus meningkat," kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Terlebih lagi, tahun 2024 adalah tahun kripto. Di tahun ini, industri kripto mengalami beberapa momen bersejarah, seperti peluncuran ETF Bitcoin Spot pada Januari 2024, Halving Bitcoin day, musim Altcoin, Adopsi dan Regulasi yang positif dan kemungkinan ETF Spot ETH diterima.

"Adanya momen-momen ini membuat harga aset kripto, terutama Bitcoin, menguat dan menarik minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di kripto,” katanya.

Kenaikan harga Bitcoin turut mendorong lebih banyak pengguna Indodax untuk berinvestasi dalam Bitcoin. Dari jumlah investor kripto di Indonesia yang mencapai 20,16 juta orang, sekitar 33,24% investor merupakan pengguna Indodax dengan volume perdagangan mencapai Rp29 triliun di kuartal kedua.

"Hingga Juni 2024, jumlah investor Bitcoin hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama, dengan peningkatan mencapai 289,24%. Tren positif ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh aset kripto, terutama Bitcoin,” katanya.

