HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 4 Cara Supaya DC Pinjol Setop Tagih Nasabah Galbay

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:02 WIB
Ini 4 Cara Supaya DC Pinjol Setop Tagih Nasabah Galbay
Cara agar DC pinjol setop datang ke rumah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA — Ini 4 cara supaya DC pinjol setop tagih nasabah galbay. Masyarakat yang sedang dikejar-kejar debt collector simak ulasan berikut.

Galbay pinjol adalah kependekan dari gagal bayar pinjaman online yaitu kondisi di mana seseorang tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol).

Banyak sekali masyarakat yang bingung karena mengalami gagal bayar (galbay) saat meminjam uang di pinjaman online (pinjol). Tak sedikit dari mereka juga dikejar-kejar oleh debt collector (DC) mulai dari dihubungi berkali-kali hingga ditagih langsung ke kediamannya.

Kondisi tersebut membuat nasabah semakin panik dan bingung memikirkan bagaimana mereka bisa melunasi utang-utangnya.

Ini 4 cara supaya DC pinjol setop tagih nasabah galbay hasil rangkuman okezone, Rabu (3/7/2024):

1. Blokir nomor tidak dikenal

Debt collector biasanya menagih utang pinjol pertama kali melalui sambungan telepon. Untuk menghindari terjadinya spam call, nasabah sebaiknya memblokir nomor tidak dikenal yang terus-terusan menghubungi. Dengan begitu, handphone akan secara otomatis menolak panggilan tersebut.

2. Ganti Nomor Handphone

Jika dengan cara memblokir nomor belum bekerja maka nasabah bisa mencoba untuk mengganti nomor handphone. Hanya dengan memblokir nomor saja debt collector masih bisa menghubungi karena nomor tersebut telah terdaftar di aplikasi pinjol.

Telusuri berita finance lainnya
