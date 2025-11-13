Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |07:42 WIB
Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta
Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan indikasi praktik underinvoicing yang merugikan penerimaan negara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya pada Selasa 11 November 2025.

Purbaya mengungkapkan temuannya yang mencolok pada barang berupa mesin impor. Harga mesin tersebut dicantumkan hanya sebesar USD7 (sekitar Rp117.117 dengan asumsi kurs Rp16.730 per USD). Padahal, saat dicek di marketplace, harga pasar mesin serupa mencapai Rp40–50 juta.

"Pemeriksaan kontainer bagus hasilnya waktu periksa kontainer ada yang menarik harganya kayak murahan masa harga barang sebagus itu cuma USD7 dolar, di marketplace Rp40-Rp50 juta nanti di cek lagi," ujar Purbaya melalui video di akun TikTok resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Adapun underinvoicing adalah praktik melaporkan nilai faktur barang atau jasa impor lebih rendah dari harga sebenarnya, bertujuan mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak impor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182909/menkeu_purbaya-wzjU_large.jpeg
Sidak Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Ini Pesan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182803/purbaya-sbfY_large.jpg
Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182775/purbaya-ekuT_large.jpeg
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182772/purbaya-9HwS_large.jpg
Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Purbaya Akan Kirim Tim ke China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182588/rupiah-UEIu_large.jpg
Apakah Indonesia Pernah Redenominasi Mata Uang Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182694/menkeu_purbaya-XeP4_large.jpg
Purbaya Surati Kepala Daerah, Desak Percepatan Belanja APBD 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement