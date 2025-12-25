Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gus Ipul Minta Purbaya Naikkan Dana Jaminan Hidup Korban Bencana Jadi Rp15.000 per Hari

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |06:01 WIB
Mensos dan Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas usulan kenaikan bantuan jaminan hidup (Jadup) untuk korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Gus Ipul meminta bantuan jaminan hidup naik menjadi Rp15.000.

Pemberian bantuan Jadup merupakan salah satu upaya penanganan dan pemulihan pascakedaruratan bencana di Sumatera. Di samping bantuan darurat, bantuan pengisian perabotan rumah, serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak.

"Permensos lama itu sejak tahun 2015, ada revisi tahun 2020, nilainya (Jadup) tetap sama, besarnya tetap sama yaitu Rp10.000. Maka kami mengusulkan besarnya ini dinaikkan dari Rp10.000 ke berapa nanti yang sekarang sedang hitung, dan kita akan menghitung dengan Kementerian Kesehatan," kata Gus Ipul dalam keterangannya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan Jadup ini adalah per orang, per individu yang bisa dimanfaatkan untuk membeli lauk pauk.
 
"Misalnya ini misalnya jangan salah tulis lagi, misalnya nanti Rp15.000 per orang per hari. Untuk membeli lauk pauk," ujarnya.

 

