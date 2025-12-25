Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ucapkan Selamat Natal 2025, Purbaya Ajak Masyarakat Liburan di Indonesia agar Ekonomi Berputar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:56 WIB
Ucapkan Selamat Natal 2025, Purbaya Ajak Masyarakat Liburan di Indonesia agar Ekonomi Berputar
Ucapkan Selamat Natal 2025, Purbaya Ajak Masyarakat Liburan di Indonesia agar Ekonomi Berputar (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta masyarakat Indonesia yang merayakan. 

Dalam momen penuh khidmat ini, Purbaya menekankan pentingnya Natal sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan memutar roda ekonomi nasional.

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Purbaya memberikan imbauan khusus bagi masyarakat yang tengah menikmati masa libur akhir tahun agar memprioritaskan destinasi wisata domestik demi membantu pelaku usaha lokal.

“Liburannya di Indonesia aja ya. Jangan lupa beli oleh-oleh dan juga cobain jajanan di sekitar tempat wisata anda, agar ekonomi lokal kita berputar,” tulis Purbaya dalam akun TikTok @purbayayudhis, Kamis (25/12/2025).

Di tengah suasana sukacita, Menkeu juga memberikan perhatian mendalam bagi warga yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan solidaritas nyata bagi saudara-saudara yang terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Menurutnya, esensi Natal yang sesungguhnya terletak pada kasih yang diwujudkan melalui doa dan dukungan kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan.

“Semangat Natal adalah semangat kasih dan kepedulian. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan dan memberikan dukungan terbaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah,” jelas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
