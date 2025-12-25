Advertisement
HOT ISSUE

Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |10:21 WIB
Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya
Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana Rp6,62 triliun hasil penyitaan lahan dan tindak pidana korupsi yang diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih akan dirancang pemanfaatannya oleh pemerintah.

Purbaya menjelaskan, dana tersebut telah masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belum ditentukan secara spesifik alokasinya karena baru diterima.

"Sekarang uangnya baru masuk, nanti kita desain seperti apa. Yang jelas, ada bencana kan di sana. Tapi uangnya sudah cukup ya," kata Purbaya seusai menyaksikan langsung penyerahan dana tersebut di Kejagung, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.

Dia mengatakan, kebutuhan penanganan bencana nasional telah memiliki anggaran tersendiri yang dialokasikan pemerintah Rp60 triliun, sehingga tidak ada persoalan dari sisi pembiayaan kebencanaan.

Ke depan, kata Purbaya, dana tambahan ini berpotensi digunakan untuk mendorong pembangunan, menjadi tabungan pemerintah atau dimanfaatkan untuk membantu menekan defisit anggaran.

"Artinya, ya dipakai lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya karena baru hari ini masuk," ujarnya.

 

