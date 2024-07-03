70 Juta Orang RI Perokok Aktif, Dibutuhkan Sinergi Tekan Bahaya Penggunaan Tembakau

JAKARTA - Berdasarkan dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif telah mencapai 70 juta orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tembakau telah menyebabkan kematian terhadap hampir 8 juta orang di setiap tahunnya.

Mengonsumsi tembakau sendiri juga dapat menjadi salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti kanker, kardiovaskular, hingga penyakit paru-paru kronis.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar) Ariyo Bimmo menyampaikan harapannya bahwa Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 dapat menghadirkan strategi terbaik demi mendukung implementasi konsep pengurangan bahaya dari penggunaan tembakau di Asia Pasifik.

“Masalah merokok telah menjadi tantangan kesehatan global yang serius. Di Asia Pasifik, dampaknya sangat signifikan, baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun sosio-ekonomi. Namun, di tengah-tengah tantangan ini ada juga kesempatan besar untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan,” ujar Ariyo di JCC, Rabu (3/7/2024).

Ariyo juga menyampaikan bahwa kesempatan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh merokok tersebut dapat diwujudkan dengan adanya upaya dan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk fokus kepada pendekatan pengurangan bahaya berbasis bukti ilmiah dan inovasi.