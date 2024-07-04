Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Provinsi dengan Jumlah Kemiskinan Terbanyak di Indonesia

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |04:20 WIB
20 Provinsi dengan Jumlah Kemiskinan Terbanyak di Indonesia
Kemiskinan Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan masih adanya 20 provinsi dengan kemiskinan tertinggi meski tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menjelaskan berdasarkan data, jika masih terdapat 20 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional.

Beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata terdiri dari seluruh provisi di Papua dan sebagian provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Utara.

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan hingga Maret 2024 menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 0,33% poin atau lebih rendah 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 juga sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Penurunan tingkat kemiskinan lebih besar terjadi di perdesaan yakni sebesar 0,43% poin. Di perkotaan yang hanya turun 0,20% poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154793/kemiskinan_di_indonesia-saY6_large.jpg
BP Taskin Kelompokan 5 Kategori Masyarakat Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154596/kemiskinan-aU5x_large.jpg
BP Taskin Ungkap Cara Selesaikan 25,4 Juta Masyarakat Miskin ke Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement