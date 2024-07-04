20 Provinsi dengan Jumlah Kemiskinan Terbanyak di Indonesia

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan masih adanya 20 provinsi dengan kemiskinan tertinggi meski tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menjelaskan berdasarkan data, jika masih terdapat 20 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional.

Beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata terdiri dari seluruh provisi di Papua dan sebagian provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Utara.

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan hingga Maret 2024 menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Jumlah ini menurun 0,33% poin atau lebih rendah 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 juga sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

Penurunan tingkat kemiskinan lebih besar terjadi di perdesaan yakni sebesar 0,43% poin. Di perkotaan yang hanya turun 0,20% poin.