Erick Thohir Copot Direktur Keuangan PTDI

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Wildan Arief sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI.

Pemberhentian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Nomor : SK-158/MBU/07/2024; 003/KRUPS/LEN-PTDI/VII/2024.

Sebagai gantinya, Kementerian BUMN dan Len Industri selaku pemegang saham PTDI mengangkat Megy Sismandany untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

“Telah dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para Pemegang Saham PT Dirgantara Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Dirgantara Indonesia,” tulis manajemen, dikutip Kamis (4/7/2024).

Perusahaan pun menyampaikan apresiasi kepada Wildan Arief atas pengabdian hingga dedikasi kepada PTDI selama menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM periode 2021-2024.