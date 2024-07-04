Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Copot Direktur Keuangan PTDI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:14 WIB
Erick Thohir Copot Direktur Keuangan PTDI
Menteri BUMN Erick Thohir Copot Direktur Keuangan PTDI (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Wildan Arief sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI.

Pemberhentian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Nomor : SK-158/MBU/07/2024; 003/KRUPS/LEN-PTDI/VII/2024.

Sebagai gantinya, Kementerian BUMN dan Len Industri selaku pemegang saham PTDI mengangkat Megy Sismandany untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

“Telah dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para Pemegang Saham PT Dirgantara Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Dirgantara Indonesia,” tulis manajemen, dikutip Kamis (4/7/2024).

Perusahaan pun menyampaikan apresiasi kepada Wildan Arief atas pengabdian hingga dedikasi kepada PTDI selama menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM periode 2021-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement