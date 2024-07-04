Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:16 WIB
Mengenal Istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Ilustrasi mengenal istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang ternyata bukan orang sembarangan. Pasalnya, sosoknya menjadi banyak perbincangan akibat tindakan suaminya.

Dalam keputusan DKPP memutuskan terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. Untuk itu banyak yang penasaran mengenai pendidikannya Hasyim Asy'ari. Beberapa penasaran mengenai istrinya.

Ternyata mengenal istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang ternyata bukan orang sembarangan. Dia pun bernama Siti Mutmainah. Dia pun berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.

Serta tengah fokus mengajar di program studi akuntansi. Ia pun memegang jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala.

Sebelum menjadi dosen, Siti Mutmainah memiliki riwayat pendidikan yang cemerlang.Dia pun meraih gelar magister sains akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2001.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement