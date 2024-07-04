Mengenal Istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan

JAKARTA - Mengenal istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang ternyata bukan orang sembarangan. Pasalnya, sosoknya menjadi banyak perbincangan akibat tindakan suaminya.

Dalam keputusan DKPP memutuskan terkait perkara dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

Dalam putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. Untuk itu banyak yang penasaran mengenai pendidikannya Hasyim Asy'ari. Beberapa penasaran mengenai istrinya.

Ternyata mengenal istri Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang ternyata bukan orang sembarangan. Dia pun bernama Siti Mutmainah. Dia pun berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.

Serta tengah fokus mengajar di program studi akuntansi. Ia pun memegang jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala.

Sebelum menjadi dosen, Siti Mutmainah memiliki riwayat pendidikan yang cemerlang.Dia pun meraih gelar magister sains akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2001.